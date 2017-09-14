Вопрос оккупированных территорий Грузии вновь вернулся в повестку дня Запада

14.09.2017 12:09 «США возмущены т.н. бордеризацией и закрытием пропускных пунктов в оккупированной «т.н. Южной Осетии» и Абхазии и призывают Россию вывести свои войска из грузинских регионов. После встречи рабочей группы по обороне и безопасности Грузия-США Государственный департамент еще раз выразил поддержку Грузии в специальном заявлении. Среди представителей сепаратистских властей это вызвало обеспокоенность и заявления о том, что подобные действия США означают призыв к войне в регионе», - пишет газета «Резонанси».



«По словам члена Клуба экспертов, конфликтолога Ираклия Цкитишвили, последние 5 лет внешняя политика Грузии была абсолютно мертвой, а теперь мы видим, что грузинская дипломатия подала признаки жизни, вследствие чего участились заявления в поддержку Грузии и в антироссийских заявлениях США наряду с Украиной стала упоминаться и Грузия. «Заметно, что вопрос оккупированных территорий Грузии вновь вернулся в повестку дня Запада. Возможно, он не стоит на первом и втором плане, как раньше, но он есть и он становится актуальнее. Я бы пожелал, чтобы он был настолько обсуждаемым, как украинский кризис, и рассматривался на всех трибунах в связке с украинским кризисом. Пока таких действий мы не видим, но наши дипломаты не совсем мертвы, мы это увидели», - говорит Цкитишвили. Очередное заявление госдепартамента США в поддержку Грузии распространилось вчера. В нем также говорится, что Россия должна вывести из «т.н. Южной Осетии» и Абхазии свои вооруженные силы в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года», - отмечает издание.



«Кроме этих заявлений, также речь идет о том, что США помогут Грузии в военной сфере техническим оснащением и учениями. Как заявил министр обороны Леван Изория, с 2018 года в рамках поддержки США будет проходить обучение 9 батальонов. По словам министра, это является выражением особой поддержки со стороны стратегического партнера и имеет для нас огромное значение. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что очень важно, когда администрация Трампа призывает Россию прекратить агрессивную политику, вывести оккупационные войска с грузинских территорий, плюс эта поддержка выражается не только на уровне заявлений, так как Конгресс принял немало заявлений и актов, касающихся ограничения финансирования тем странам, которые как-либо поддерживают признание оккупированных территорий Грузии. Также антироссийские санкции принимаются потому, что оккупация грузинских территорий остается неприемлемой», - пишет автор статьи.



«По словам Цихелашвили, «нерешенный конфликт является фактором нестабильности, нерешенный конфликт является главным рычагом России, поэтому важно воспринимать масштабы этой проблемы». Заявление Госдепартамента США прокомментировали и в оккупированном Цхинвали. Осетинская сторона видит в этом заявлении США угрозу. Руководитель комитета по внешним связям «парламента» де-факто республики Игорь Кочаев заявил, что «США уже девятый год не хотят видеть реалии, сложившиеся на Южном Кавказе, и лоббируют в регионе только интересы Грузии... Это очередное заявление США не учитывает мнение населения Абхазии, т.н. Южной Осетии и Грузии», - заявил Кочаев. По оценке конфликтолога Ираклия Цкитишвили, разумеется, дипломатические заявления играют важную роль в политике, потому что США еще раз подчеркнули, что признают территориальную целостность Грузии и не собираются пересматривать эту политику, но более важной практической стороной являются конкретные дела», - заключает издание.















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