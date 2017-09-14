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Курт Волкер: Грузия должна быть полюсом притяжения для абхазов и осетин


14.09.2017   13:35
Чтобы разрешить проблему оккупированных территорий, первым делом Грузия должна развиваться как страна. Директор Института Маккейна Курт Волкер заявил об этом в разговоре со СМИ.

Его организация вместе с "Центром исследования экономической политики" второй день проводит международную конференцию, на которой активно обсуждается вопрос европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Курт Волкер коснулся вопроса оккупированных территорий, и отметил, что Грузия должна стать государством, которым заинтересуются жители Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.

"Вы должны осуществить имплементацию всех реформ, которые можете; Иметь такую хорошую экономику, какую можете; Иметь лучшие аэропорты, университеты, здравоохранение… Вы должны быть полюсом притяжения для людей, проживающих в т.н. Южной Осетии и Абхазии. Я не вижу возможности изменений в политике России, но чем более успешной будет Грузия, тем больше найдутся пути возвращения, реинтеграции территорий. Это долгосрочная перспектива".

Волкер говорил также о политике США по отношению Грузии, вспомнил о визите Майка Пенса в Тбилиси, и отметил, что связи возрастают:

"Думаю, в течение прошлого периода мы видели растущие отношения США с Грузией. Особенно следует отметить визит вице-президента Пенса. Мы видим военное сотрудничество США и Грузии, что также чрезвычайно важно. Надеюсь, наряду с развитием грузинской бизнес среды, мы увидим многие американские инвестиции в стране".








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