В Ахалгорских школах запретили грузинский язык

15.09.2017 14:15 Шесть грузинских школ и детских садов Ахагорского района перешли на русский язык и российскую программу. Грузинский язык школьникам будут преподавать лишь в качестве отдельного предмета, по одному часу в неделю. С первого по четвертый класс все предметы будут вестись на русском. В старших классах русский язык будет внедряться поэтапно.



В Тбилиси этот план называют дискриминационным и опасаются, что ограничения на получение образования на родном языке вынудит оставшихся в оккупированном Цхинвальском регионе этнических грузин покинуть родные места.



Руководители школ и детских садов избегают разговоров о проблемах, с которыми столкнулись ученики грузиноязычных учебных заведений.



Нововведения в систему образования Ахалгорского района произошли по решению де-факто властей т.н. Южной Осетии.



С 2008 года в Ахалгори функционировали два грузиноязычных детских сада. В них числились до тридцати воспитанников.



Ахалгорский район перешел под контроль цхинвальского марионеточного режима после российско-грузинской войны 2008 годы.



"СОВА"











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