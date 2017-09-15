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В Ахалгорских школах запретили грузинский язык
15.09.2017 14:15
Шесть грузинских школ и детских садов Ахагорского района перешли на русский язык и российскую программу. Грузинский язык школьникам будут преподавать лишь в качестве отдельного предмета, по одному часу в неделю. С первого по четвертый класс все предметы будут вестись на русском. В старших классах русский язык будет внедряться поэтапно.
В Тбилиси этот план называют дискриминационным и опасаются, что ограничения на получение образования на родном языке вынудит оставшихся в оккупированном Цхинвальском регионе этнических грузин покинуть родные места.
Руководители школ и детских садов избегают разговоров о проблемах, с которыми столкнулись ученики грузиноязычных учебных заведений.
Нововведения в систему образования Ахалгорского района произошли по решению де-факто властей т.н. Южной Осетии.
С 2008 года в Ахалгори функционировали два грузиноязычных детских сада. В них числились до тридцати воспитанников.
Ахалгорский район перешел под контроль цхинвальского марионеточного режима после российско-грузинской войны 2008 годы.
"СОВА"
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