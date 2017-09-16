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Задержанные оккупантами граждане Великобритании и США освобождены


16.09.2017   14:25
Задержанные оккупационными силами за нарушение режима «государственной границы» граждане Великобритании и США освобождены.

«Согласно информации, поступившей по горячей линии, представители оккупационных сил по обвинению в пересечении т.н. границы задержали граждан США и Великобритании. При активном подключении Службы государственности безопасности и наблюдательной миссии ЕС незаконно задержанные лица освобождены», - заявили в СГБ Грузии.

Оккупанты задержали граждан Великобритании и США по обвинению в нарушении режима т.н. «государственной границы», как называют марионетки линию российской оккупации.

По существующей информации, граждане Великобритании и США были задержаны у населенного пункта Ахмадз Ахалгорского района. Британец и американка оказались специалистами в области туризма, совершавшие тур на велосипедах по маршруту Астана-Астрахань-Дербент-Баку-Тбилиси.






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