Генсек ООН: Право ВПЛ на возвращение «всегда нужно подчеркивать»

16.09.2017 18:56 Право вынужденно перемещенных лиц из оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, на возвращение домой «всегда нужно подчеркивать, - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш корреспонденту Общественного вещателя Грузии 15 сентября.



Говоря об эффективности инициированной Грузией в Генеральной ассамблее ООН резолюции, генеральный секретарь заявил, что правительство Грузии поступает «очень умеренно и умно» при урегулировании ситуации с точки зрения ВПЛ из двух регионов.



«(Правительство) осуществляет очень эффективную политику поддержки вынужденно перемещенного населения из Абхазии и т.н. Южной Осетии», - отметил он и добавил, что право на возвращение «всегда нужно подчеркивать» и что это «является одним из главнейших аспектов прав человека, о чем мы всегда говорим».



Антониу Гутерреш выразил надежду, что Женевские международные дискуссии, «которые очень, очень медленно продвигаются вперед, смогут достичь определенных результатов».



Генеральная ассамблея ООН ежегодно принимает необязательную к выполнению резолюцию, которая признает право всех вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию. Первая резолюция, которая была принята в 2008 году, касалась только сепаратистской Абхазии, а все последующие документы касаются, как Абхазии, так и сепаратистской т.н. Южной Осетии.



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