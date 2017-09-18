ТПП Грузии сделала заявление в связи с сообщением об открытии представительства ТПП Абхазии в Берлине

18.09.2017 09:38 Торгово-промышленная палата Грузии откликается на распространившуюся информацию об открытии в Берлине представительства т.н. Торгово-промышленной палаты де-факто республики Абхазия и заявляет, что все шаги, предпринятые непризнанным ведомством на оккупированной территории, нелегитимны.



«Хотим откликнуться на распространившуюся информацию об открытии в Берлине представительства т.н. торгово-промышленной палаты де-факто республики Абхазия.



В первую очередь, хотим подчеркнуть, что на всей территории Грузии, в тех границах, которые признаны международным сообществом и организациями, и их неприкосновенность подтверждена Конституцией Грузии, в соответствии с законом, действует только Торгово-промышленная палата Грузии. По закону именно в состав нашей палаты входит Торгово-промышленная палата Абхазской автономной республики, которая до восстановления на оккупированной территории юрисдикции Грузии размещена в Тбилиси.



Соответственно, все шаги, предпринятые непризнанным ведомством на оккупированной территории, являются нелегитимными. Полностью разделяем заявление Министерства иностранных дел Грузии по данному вопросу и подтверждаем, что немецкие партнеры Торгово-промышленной палаты Грузии признают и уважают территориальную целостность Грузии и распространившаяся информация была инициативой лишь частных лиц



Здесь хотим добавить, что на сайте т.н. "Торгово-промышленной палаты Абхазии" распространена информация, что они являются членами разных международных объединений палат. Сообщаем, что международные партнеры Торгово-Промышленной палаты Грузии, в том числе объединения, которые упомянуты на их веб-странице, отказываются от сотрудничества с нелегитимными организациями, действующими на оккупированных территориях".

















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