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У линии оккупации появилась инженерная техника российских оккупационных сил (+видео)


20.09.2017   14:44
Инженерная техника оккупантов в Карапиле - для выяснения ситуации на место прибыли представители МВД

Инженерная техника, принадлежащая российским оккупантам, 19 сентября работала в селе Карапила вблизи от незаконно установленного т.н. пограничного баннера на утрамбовке грунтовой дороги - информацию и видео в рамках миротворческого мониторинга распространило движение "Сила в единстве".

По информации наблюдателей, военно-инженерная техника, появившаяся в первой половине дня, начала утрамбовывать дорогу вблизи от баннера на территории, контролируемой грузинской стороной. Предположительно оккупанты работают на этом месте над новой транспортной дорогой. Работы ведутся примерно в 800- 1000 метрах от автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Через несколько минут с появления инженерной техники на место прибыли представители МВД. Полицейские находились непосредственно на месте проведения дорожных работ, однако техника продолжила работу и после того, как полицейские покинули территорию.









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