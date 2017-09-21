Командиру «Грузинского легиона» присвоено звание Национального героя Украины

21.09.2017 10:47 Командиру "Грузинского легиона" присвоили звание национального героя Украины. Об этом Мамука Мамулашвили заявил телеканалу "Рустави 2".



"Грузинский легион" с самого начала боевых действий воюет за территориальную целостность Украины. В этом же легионе числился военнослужащий Александр Григолашвили, погибший во время нападения пророссийских сепаратистов у села Щастье.















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