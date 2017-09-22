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США выступают за скорейшее продвижение в урегулировании конфликтов на пространстве ГУАМ


22.09.2017   12:34
США выступают за скорейшее достижение продвижения в урегулировании конфликтов, существующих на пространстве ГУАМ, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в формате ГУАМ-США, которая состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

В заявлении подтверждается приверженность территориальной целостности и суверенитету государств-членов ГУАМ, отмечается, что угроза применения силы, которой подвергаются государства-члены организации, продолжает вызывать обеспокоенность.

Государства-члены ГУАМ и США также выступили с единой позиции о создании широкого пространства безопасности для защиты мира и стабильности в регионе.

Также в заявлении выражена заинтересованность в еще большем развитии взаимовыгодного сотрудничества между США и странами-членами ГУАМ.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, а через четыре года вышел из него. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

С первого января 2016 года Грузия председательствует в ГУАМ.






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