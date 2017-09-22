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Президент сделал спецзаявление в связи с разрушением домов Грузии в оккупированном Эредви
22.09.2017 20:34
Президент Грузии сделал специальное заявление в связи с разрушением домов грузинского населения в оккупированном селе Эредви.
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"На оккупированной территории, где была осуществлена этническая чистка, оккупационная сила осуществляет очередные вандальские действия, направленные как против территориальной целостности Грузии, так и против фундаментальных прав человека.
По финансированию Российской Федерации в оккупированном селе Эредви осуществляется разрушение домов населения, превратившегося в беженцев, что преследует целью стирание следа грузинского населения на этой исконно грузинской территории.
Это является продолжением политики этнической чистки, осуществленной в 2008 году, и действием, направленным на аннексию оккупированных территорий. Это преступление против мирного населения, которому международное сообщество должно дать строжайшую оценку"- говорится в заявлении президента Грузии.
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