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Премьер Молдовы в ООН потребовал вывода российских военных
22.09.2017 22:21
Премьер-министр Молдовы Павел Филип с трибуны ООН потребовал вывода российских войск из Приднестровья, передает РИА Новости.
«Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова», — заявил Филип, выступая 22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, российские миротворческие силы в Приднестровье должны быть заменены международной гражданской миссией.
«Мы твердо убеждены, что процесс урегулирования может быть закреплен трансформацией нынешних трехсторонних миротворческих сил, которые включают российский контингент, в гражданскую миссию нескольких стран с международным мандатом», — подчеркнул Филип.
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