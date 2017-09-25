Российские оккупанты вербовали грузин для осуществления терактов на территории Грузии

25.09.2017 12:03 Тайный агент грузинских спецслужб дал интервью "Рустави 2". Алеко Самушия, находящийся в одной из тюрем, детально вспомнил все секретные задания, которые он выполнял в оккупированной Абхазии. По его словам, он заслужил доверие абхазских криминалов, а потом получил от них задание о ликвидации высокопоставленных чиновников власти Грузии. За убийство Мерабишвили и братьев Ахалая личности, близкие российским оккупантам, платили миллионы. По утверждению тайного агента, тогда в Абхазии он также получил задание о ликвидации тогдашнего главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе. По словам Самушия, вербовал его для террористических актов на территории Грузии российский генерал Борисов.



Самушия признается, что 29 декабря 2011 года он убил в центре Гали в их же машине обвиняемого в убийстве, пытках, и изнасиловании грузин Вальмера Бутбу и его друга Тамаза Квеквескири, и сбежал из оккупированной территории.



По заявлению агента, после секретной операции ему покровительствовали грузинские спецслужбы, однако после смены власти его задержали, и потребовали дать показания против бывшего министра обороны Бачо Ахалая, а получив отказ, отправили его в Глданскую тюрьму.



Спецагент просит помощи, и уверен, что грузинская власть задержала его по заданию Москвы, и по указанию Кремля его могут убить в тюрьме.



После скандального интервью эфире "Рустави 2", поздно ночью Алеко Самушия перевели в другую тюрьму. Информацию об этом распространил руководитель "Центра реформирования правоохранителей" Звиад Куправа. По его утверждению, из специального корпуса Глдани, предназначенного для сотрудников, Самушия перевели в одиночную камеру Руставской тюрьмы.



"Со мной связался сокамерник Александра Самушия, который сообщил мне, что вчера поздно ночью к нему пришел конвой, и перевез его в учреждение №6 Рустави, являющееся учреждением сложного типа, это тяжелое учреждение, где отбывают наказание обвиняемые в особо тяжких преступлениях. Там есть одиночные камеры, он находится там, и ему там придется быть в очень сложной обстановке, и провести оставшиеся годы в очень сложном положении. Это для него равноценно мучению, и они попросили меня, чтобы как-то помочь Алеко Самушие. После того, как прошел сюжет в "Субботнем Курьере", поздно ночью к нему вошли сотрудники конвоя, и перевели его в другое место"- заявил Звиад Куправа.

















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