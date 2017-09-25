Оккупанты проложили грунтовую дорогу параллельно главной магистрали страны

25.09.2017 14:57 После нескольких дней работы инженерной техники в селе Карапила российские оккупанты проложили грунтовую дорогу параллельно главной магистрали страны. Члены антиоккупационного движения "Сила в единстве", которые в рамках миротворческой наблюдательской миссии уже более двух месяцев патрулируют на линии оккупации, опубликовали материалы, отображающие течение работы, и ее окончательный результат.



В опубликованных материалах хорошо видно, что из базы оккупантов в Орчосани проложена грунтовая дорога, которая проходит вдоль находящегося в Карапиле известного незаконного баннера (в 400 метрах от автомагистрали), и предположительно, связывает две военные базы оккупантов. Российские военные машины уже передвигаются по этой дороге, техника оккупантов ходит параллельно потоку машин, передвигающегося на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.



В то же время по информации гражданских наблюдателей, российская, вероятно строительная техника инженерного батальона по-прежнему передвигается по данному периметру, и не исключено, что их действие преследует целью расширение уже проложенной дороги, и этим путем максимальное приближение к автобану.



Оккупанты начали передвигаться на инженерной технике на данном периметре примерно неделю назад. Местные сообщили наблюдателям движения "Сила в единстве", что звуки работы техники доносились из этого участка Карапилы и в ночные часы. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что грунтовая дорога была проложена, и утрамбована за непривычно короткое время. Дорога проходит вдоль того незаконного баннера, который оккупанты и представители де-факто власти т.н. т.н. Южной Осетии поставили несколько месяцев назад.



22-23 сентября люди в военной форме, предположительно российские оккупанты, активно и открыто передвигались по новой дороге. Сотрудники управления Шида Картли МВД Грузии, которые размещены у входа села Карапила, несколько раз находились на месте, где прокладывают грунтовую дорогу. На месте побывали также представители наблюдательской миссии Евросоюза. Тем не менее, ни МВД, ни миссия Евросоюза пока не распространяли официального заявления.















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