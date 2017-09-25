Россию обвинили в гибели 27 мирных жителей при бомбардировке в Сирии

25.09.2017 22:53 Организация Syrian Observatory for Human Rights, штаб-квартира которой находится в Лондоне, заявила, что в результате воздушных ударов российской авиации в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 27 мирных жителей. Об этом сообщает агентство AFP.



По данным Syrian Observatory for Human Rights, в числе погибших — 10 детей.



О гибели мирных жителей при российских бомбардировках в Идлибе также заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он не уточнил число погибших.



Чавушоглу пообещал, что действия российской авиации в Сирии будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что эта встреча состоится 28 сентября.



Российских военных неоднократно обвиняли в гибели мирных жителей при бомбардировках в Сирии. Командование вооруженных сил России утверждает, что самолеты наносят удары исключительно по позициям террористов.















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