Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол США считает правильным подход властей Грузии к вопросу Абхазии


27.09.2017   12:36
Правительство Грузии меет правильный подход, когда старается реинтегрировать Абхазию в грузинское общество - заявил посол США в Грузии Ян Келли после возложения венка к мемориалу погибших в войне Абхазии на Площади Героев.

По заявлению Яна Келли, не следует забывать ту жертву, которую понесли грузины и американцы за свою свободу.

"Думаю важно заострить внимание на будущее. Подавляющая часть наших программ касается именно будущего сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Однако в то же время не следует забывать ту жертву, которую понесли грузины и американцы за свою свободу. У правительства Грузии правильный подход, когда старается реинтегрировать Абхазию в свое общество, осуществляет образовательные, торговые, и проекты здравоохранения. Соединенные штаты Америки поддерживают этот подход"- заявил Ян Келли.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии предлагает подготовить совместные турпакеты Армении и Грузии
Обязательный техосмотр автомобилей будет введен в январе 2018 года
Терминал сухих грузов будет построен в Анаклиа в первой фазе строительства порта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В дагестанских соцсетях героем дня стал ослик
Азиатский банк выделит Азербайджану $1,7 миллиарда
Турецкая компания построила новый терминал аэропорта Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна