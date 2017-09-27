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Посол США считает правильным подход властей Грузии к вопросу Абхазии
27.09.2017 12:36
Правительство Грузии меет правильный подход, когда старается реинтегрировать Абхазию в грузинское общество - заявил посол США в Грузии Ян Келли после возложения венка к мемориалу погибших в войне Абхазии на Площади Героев.
По заявлению Яна Келли, не следует забывать ту жертву, которую понесли грузины и американцы за свою свободу.
"Думаю важно заострить внимание на будущее. Подавляющая часть наших программ касается именно будущего сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Однако в то же время не следует забывать ту жертву, которую понесли грузины и американцы за свою свободу. У правительства Грузии правильный подход, когда старается реинтегрировать Абхазию в свое общество, осуществляет образовательные, торговые, и проекты здравоохранения. Соединенные штаты Америки поддерживают этот подход"- заявил Ян Келли.
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