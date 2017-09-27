Расстрелянному абхазами бывшему мэру Сухуми Гураму Габискирия присвоено звание Национального героя

27.09.2017 14:26 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил венок к мемориалу погибших за единство и независимость Грузии и почтил их память. Затем президент наградил посмертно бывшего мэра города Сухуми, полковника Гурама Габискирия посмертно орденом Национального героя и присвоил ему звание Национального героя Грузии. Награда была передана членам семьи.



"Сегодня мы особенно выделим вклад человека, которого 27 сентября сепаратисты взяли в окружение вместе с Жиули Шартава, и расстреляли. Он мужественно встретил смерть, когда ему приказали встать на колени, он ответил: Никогда! Сегодня мы выделим вклад мэра Сухуми, полковника Гурама Габиксирия, и вспоминаем его с той большой болью, которая объединяет всех нас, объединяет гордость и торжество его несгибаемого духа. Сегодня мы награждаем его высшей наградой нашей родины, званием Национального героя, и предаем это звание членам его семьи"- заявил Георгий Маргвелашвили.



27 сентября 1993 года вместе с рядом членов и сотрудников совмина захвачен сепаратистами в здании правительства Абхазии и затем расстрелян. По имеющемуся свидетельству, боевики принуждали пленных встать на колени, на что Габискирия ответил: «Никогда в жизни!»















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