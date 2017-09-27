24 года с падения Сухуми - Президент и члены кабинета министров возложили венок к мемориалу героев

27.09.2017 14:57 Прошло 24 года с падения Сухуми. После 11 дневного наступления, 27 сентября 1993 года абхазские сепаратисты взяли город. Война в Абхазии закончилась падением Сухуми.



Жертвами кровавого противостояния стали тысячи граждан Грузии, и более 250 000 человек превратились в беженцев.



В связи с трагической датой, и в знак уважения погибших в войне сегодня с утра к мемориалу героев приходят их соратники, близкие и политики.



В знак уважения погибших в войне в Абхазии президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с секретарем Совета безопасности возложили венки к мемориалу героев.



Сегодня президент Грузии вручил звание и орден Национального Героя членам семьи расстрелянного абхазскими сепаратистами мэра Сухуми Гурама Габискирия.



На Площади Героев находились и члены кабинета министров. Члены правительства отдали дань уважения памяти погибших.



По их заявлению, спустя 24 года власть должна сделать все для того, чтобы только мирным путем восстановить территориальную целостность.



"Сегодня мы отдаем дань памяти, и склоняем головы перед людьми, которые героически пали в этот день. Я, прежде всего, хочу сказать слова соболезнования семьям, чьи дети, мужья, братья и сестра пали смертью храбрых в этот день. Должен отметить, что мы должны сделать все, чтобы вернуть наших осетинских и абхазских братьев. Вернуть их мирным путем"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



В знак уважения памяти погибших за территориальную целостность на Площади Героев находились представители законодательного органа. Сюда пришел и кандидат в столичные мэры от "Грузинской мечты" Каха Каладзе.



"Сегодня, когда мы собираемся вместе, и вспоминаем ту самоотверженность, ту жертву, которую понесли наши сограждане за территориальную целостность, ради того, чтобы у Грузии была возможность мирного развития, их вклад и самоотверженность оценена должным образом"- говорит Арчил Талаквадзе.



Венки к мемориалу героям преподнесли члены парламентской и непарламентской оппозиции.



"В эти дни, в 1993 году я потерял членов семьи, потерял друзей, потерялась Абхазия, грузинское государство понесло громадную жертву за территориальную целостность, и я бы хотел, чтобы эта жертва не была напрасной"- говорит председатель "Европейских демократов Грузии" Паата Давитая.

















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