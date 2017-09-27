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Грузия требует от России объяснений по строительству дороги у линии оккупации


27.09.2017   18:58
Мы потребовали объяснение о проведении дороги у линии оккупации, но до сих пор не получили его - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, грузинская сторона поднимет данный вопрос на встрече, запланированной 3 октября в Эргнети в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них.

"Это т.н. строительство началось несколько дней назад. В связи с этим с нашей стороны моментально заработала горячая линия миссии мониторинга Евросоюза. Любой такой маневр, и действие, разумеется, неприемлем для нас, и является абсолютно нелегитимным. Грузинская сторона потребовала объяснения в связи с этим вопросом, и зафиксировала свою позицию.

Мы не получили такого конкретного объяснения, но на встрече, запланированной 3 октября в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них, этот вопрос, так же как и другие действия вдоль, и вблизи от линии оккупации, грузинская сторона поставит с участием международного содружества"- заявила Цихелашвили.

Вблизи от села Карапила, в нескольких сотнях метров от центральной автомагистрали работает тяжелая техника, которая прокладывает дорогу. По информации "Радио Свобода", каждое утро из российской оккупационной военной базы выходит техника, и делает грунтовую дорогу у баннера т.н. границы.







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