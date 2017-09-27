Грузия требует от России объяснений по строительству дороги у линии оккупации

27.09.2017 18:58 Мы потребовали объяснение о проведении дороги у линии оккупации, но до сих пор не получили его - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, грузинская сторона поднимет данный вопрос на встрече, запланированной 3 октября в Эргнети в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них.



"Это т.н. строительство началось несколько дней назад. В связи с этим с нашей стороны моментально заработала горячая линия миссии мониторинга Евросоюза. Любой такой маневр, и действие, разумеется, неприемлем для нас, и является абсолютно нелегитимным. Грузинская сторона потребовала объяснения в связи с этим вопросом, и зафиксировала свою позицию.



Мы не получили такого конкретного объяснения, но на встрече, запланированной 3 октября в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них, этот вопрос, так же как и другие действия вдоль, и вблизи от линии оккупации, грузинская сторона поставит с участием международного содружества"- заявила Цихелашвили.



Вблизи от села Карапила, в нескольких сотнях метров от центральной автомагистрали работает тяжелая техника, которая прокладывает дорогу. По информации "Радио Свобода", каждое утро из российской оккупационной военной базы выходит техника, и делает грунтовую дорогу у баннера т.н. границы.

















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