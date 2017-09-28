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Замглавы МИД Грузии провел встречу с послом США в Грузии Яном Келли
28.09.2017 11:10
На встрече стороны рассмотрели вопросы повестки дня очередного раунда женевских международных переговоров. Разговор коснулся сложной обстановки, существующей с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах Грузии, и активных провокационных действий Российской стороны в данном контексте. Были рассмотрены гуманитарные результаты, которые последовали за установлением ограждений и разных искусственных барьеров на линии оккупации, а также закрытия т.н. пунктов переходов.
Было акцентировано внимание на усилении этнической дискриминации в отношении населения, проживающего в оккупированных регионах, в том числе на запрещение преподавания на родном языке. Заострили внимание также на практику принудительной раздачи т.н. вида на жительство в Гальском районе.
Стороны подчеркнули необходимость взятия, и выполнения Российской Федерацией обязательства о неприменении силы, что должно быть обеспечено посредством создания международных механизмов безопасности на местах. Особенно отметили необходимость предметного рассмотрения вопроса безопасного и достойного возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц в формате женевских переговоров.
Следующий раунд женевских международных переговоров состоится по председательству ОБСЕ и с участием США 10-11 октября 2017 года.
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