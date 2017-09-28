Наша главная задача, закрепить население на своей земле в селах, прилегающих к линии разделения - Цихелашвили

28.09.2017 13:10 "Наша главная задача, закрепить население на своей земле в селах, прилегающих к линии разделения, несмотря на те вызовы, которые создают ограждения, и чтобы этот регион стал примерным для людей, проживающих в очень тяжелых условиях по другую сторону линии разделения "- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на заседании временной правительственной комиссии реагирования на нужды сел вдоль линии разделения.



Кетеван Цихелашвили подчеркнула значение тех проектов, которые были осуществлены в рамках работы комиссии с 2013 года в селах, прилегающих к линии разделения с точки зрения газификации, водоснабжения, финансирования образования, здравоохранения, сельского хозяйства, и других направлениях.



"Со дня создания комиссии, с октября 2013 года по сегодняшний день мы смогли отреагировать на большую часть проблем, накопившихся в течение многих лет, но, разумеется, вызовы и нужды в этих селах все еще остаются. Поэтому правительственная комиссия продолжает активную работу для урегулирования нужд сел на линии разделения. Планируется, что в будущем учебном году по-прежнему будет продолжаться финансирование студентов, проживающих в этих селах. А также активно работаем над вопросом доступа на земли, что жизненно важно для местных"- отметила государственный министр.



Заседание вели министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. В работе комиссии участвуют представители разных министерств и органов местного самоуправления.



















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