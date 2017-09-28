В оккупированном Ахалгори не могут начать учебу из-за отсутствия учебников

28.09.2017 20:33 В оккупированном Ахалгори не могут начать учебу из-за отсутствия учебников в начальных классах - заявил "Первому каналу" глава администрации Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили.



По решению де-факто ведомства образования, с 1 сентября в оккупированном регионе в начальных классах (1-4) грузинских школ запретили преподавание на грузинском языке, и был установлен российский стандарт образования. Однако из–за отсутствия средств в оккупированный Ахалгори до сих пор не удается ввезти новые российские учебники.



По информации местных СМИ, в оккупированном регионе, в селе Орчосани, строится российское учебное учреждение, где вместе будут размещены школа и детский сад. Школа рассчитала на 70 учеников, а детский сад на 30 детей. На его строительство будет потрачено 83,7 миллионов рублей, и должно закончиться в ноябре.



В текущем году в оккупированном поселке Ахалгори в первый класс пошли 4 ученика.

















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