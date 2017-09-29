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Делегаты 36-й сессии Совета ООН по правам человека обсудили ситуацию в Грузии


29.09.2017   10:54
Ограничение свободы передвижения на линиях административной границы абхазского и Цхинвальского регионов Грузии - в числе основных проблем, которые приводят к нарушениям прав человека в Грузии. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН Кейт Гилмор, выступая в четверг на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Длительные ограничения свободы передвижения и препятствия на пути осуществления различных прав, в том числе в области здравоохранения и образования, существенно влияют на повседневную жизнь местного населения. Контроль за передвижением часто приводит к лишению свободы…», - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Кейт Гилмор.

Она напомнила о последствиях конфликта 1990-х годов и 2008 года, связанных с вопросом о пропавших без вести лицах. В представленном на рассмотрение государств-членов Совета докладе, со ссылкой на Международный комитет Красного Креста, сообщается, что более 2300 человек числятся пропавшими без вести в связи с конфликтами 1990-х годов и 42 человека - в результате конфликта 2008 года.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека призвала власти, которые осуществляют контроль в Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, принять все необходимые меры для защиты прав человека, гарантированных в рамках международного права.

Кейт Гилмор выразила обеспокоенность тем, что абхазские и южно-осетинские власти отказываются предоставить правозащитникам ООН беспрепятственный доступ в регионы для проведения объективной оценки сложившейся там ситуации с правами человека и оказания помощи населению.

Заместитель Верховного комиссара поблагодарила власти Грузии за готовность решать проблемы в сфере прав человека в сотрудничестве с ООН. «Мы призываем правительство предпринять дальнейшие усилия для создания условий, благоприятствующих мирному урегулированию затяжных конфликтов, и готовы оказать помощь в этом направлении», - сказала Кейт Гилмор.







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