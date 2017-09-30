Опубликован доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о сотрудничестве с Грузией

30.09.2017 13:27 Верховный комиссар ООН по правам человека на 36-ой сессии Совета ООН по правам человека, которая прошла в Женеве 11-29 сентября, представил доклад об обстановке в Грузии с точки зрения прав человека.



Доклад, который был представлен в рамках Резолюции 34/37 Совета ООН по правам человека, содержит обзор примеров оказанной Грузии технической помощи, а также об обстановке с точки зрения защиты прав человека, в том числе, в оккупированных регионах – в Абхазии и т.н. Южной Осетии и вокруг них.



Согласно докладу, УВКПЧ «приветствует постоянное сотрудничество между правительством Грузии и УВКПЧ и приверженность правительства принятию мер по совершенствованию национальной правозащитной системы.».



«Вместе с тем сохраняется обеспокоенность в связи с отсутствием какого-либо независимого и эффективного механизма для расследования, судебного преследования и наказания в связи со случаями применения пыток и жестокого обращения, а также предоставления средств правовой защиты жертвам или их семьям; механизма для защиты права на неприкосновенность частной жизни и свободу средств массовой информации; борьбы с дискриминацией; обеспечения независимости судебных органов и справедливого судебного разбирательства; и улучшения доступа к экономическим и социальным правам лиц, находящихся в уязвимом положении», - говорится в документе.



Согласно докладу, несмотря на призыв, отраженный в резолюции 34/37, о том, что УВКПЧ ООН и международные, а также региональные правозащитные организации должны были получить доступ в Абхазию и Цхинвальский регион, «контролирующая власть» отказала УВКПЧ в доступе на территорию Абхазии и т.н. Южной Осетии. «Отсутствие права на доступ в Абхазию и Южную Осетию порождает легитимные вопросы и опасения в связи с защитой прав проживающего там населения», - говорится в документе.



Не существует «надежной и проверенной информации о положении в области прав человека в Абхазии и т.н. Южной Осетии», - говорится в докладе, согласно которому, в Абхазии и т.н. Южной Осетии имеют место дискриминационные проявления по этническому признаку, особенно, с точки зрения свободного передвижения, доступа к личным документам, права на образование и прав на собственность.



«Ограничение свободы передвижения на линиях административной границы с Абхазией и Южной Осетией остается в числе основных проблем, вызывающих озабоченность, и значительно затрудняет осуществление других прав, а также реализацию мер укрепления доверия через разделительные линии», - говорится в докладе.



Согласно документу, «В дополнение к таким мерам, как закрытие контрольно-пропускных пунктов, так называемый процесс «бордеризации» и процедуры, применяемые в отношении доступа и контроля вдоль разделительных линий и в прилегающих районах, ситуация осложняется ограниченным доступом к получению документов, необходимых для осуществления гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав без какой-либо дискриминации.».



Наряду с другими вопросам, доклад также выражает обеспокоенность в связи с прекращением расследования убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория, который был убит 19 мая 2016 года на КПП Хурча-Набакеви. В документе также говорится, что закрытие двух пропускных пунктов через реку Ингури подрывает почву усилиям, которые направлены на защиту права на свободное передвижение, как важного мероприятия по правам человека и восстановления доверия.



В связи с положением с точки зрения соблюдения прав человека в абхазии и Цхинвальском регионе доклад также затрагивает вопросы задержания местных грузин на линии оккупации, ограничение обучения на родном языке проживающим в Гальском районе грузинам, недостаточность соответствующих личных документов у этнических грузин и нарушения их прав на собственность.



Civil Georgia











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