В Сирии погиб уроженец Панкисского ущелья Грузии

02.10.2017 19:01 Уроженец села Думастури Панкисского ущелья Грузии, 18-летний Муслим Куштанашвили погиб в Сирии. Об этом сообщило Панкисское общинное радио «WAY» 2 октября. При этом не сообщается, как погиб Куштанашвили.



Муслим Куштанашвили покинул Грузию два года назад и отправился в Сирию в возрасте 16 лет через Турцию, что в свое время породило вопросы в связи с тем, каким образом удалось несовершеннолетнему покинуть страну через аэропорт без письменного согласия от родителей.



За несколько недель до сообщения о гибели Куштанашвили радио «WAY» также распространило информацию о гибели в Сирии еще одного уроженца Панкисского ущелья, 31-летнего Левана Тохосашвили, со ссылкой на информацию от его родных. Однако спустя несколько дней то же СМИ написало, что Леван Тохосашвили жив и связался со своей семьей по телефону.



С 2012 года до сегодняшнего дня в Сирии погибли, как минимум, 26 уроженцев Панкисского ущелья.



По информации Службы государственной безопасности Грузии, по положению на март 2016 года, в Сирии и Ираке на стороне экстремистских группировок воевали «около 50 граждан Грузии».



Civil Georgia











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