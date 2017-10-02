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В Сирии погиб уроженец Панкисского ущелья Грузии


02.10.2017   19:01
Уроженец села Думастури Панкисского ущелья Грузии, 18-летний Муслим Куштанашвили погиб в Сирии. Об этом сообщило Панкисское общинное радио «WAY» 2 октября. При этом не сообщается, как погиб Куштанашвили.

Муслим Куштанашвили покинул Грузию два года назад и отправился в Сирию в возрасте 16 лет через Турцию, что в свое время породило вопросы в связи с тем, каким образом удалось несовершеннолетнему покинуть страну через аэропорт без письменного согласия от родителей.

За несколько недель до сообщения о гибели Куштанашвили радио «WAY» также распространило информацию о гибели в Сирии еще одного уроженца Панкисского ущелья, 31-летнего Левана Тохосашвили, со ссылкой на информацию от его родных. Однако спустя несколько дней то же СМИ написало, что Леван Тохосашвили жив и связался со своей семьей по телефону.

С 2012 года до сегодняшнего дня в Сирии погибли, как минимум, 26 уроженцев Панкисского ущелья.

По информации Службы государственной безопасности Грузии, по положению на март 2016 года, в Сирии и Ираке на стороне экстремистских группировок воевали «около 50 граждан Грузии».

Civil Georgia





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