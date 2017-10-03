В Эргнети проходит 81-я встреча в рамках МПРИ

03.10.2017 12:09 Очередная, 81-я встреча в рамках МПРИ в Эргнети на цхинвальской линии российской оккупации началась ограничением для журналистов. Они касаются правил съемки. Соответствующие рекомендации были направлены МНЕС прессе неделю назад.



В частности, для представителей СМИ будет выделено специальное место. Им дается право работать 15 минут за пределами отведенной для встречи палатки перед началом встречи. Журналисты будут допущены в палатку на две минуты.



Как заявляют представители МНЕС, эти ограничения были введены для конфиденциальности переговоров.



Что касается самой встречи, грузинская сторона намерена опротестовать процесс "бордеризации". Будут рассмотрены факты похищения граждан. После последней встречи в Эргнети оккупантами были похищены 11 граждан Грузии. Все они на данный момент освобождены.



Грузинская сторона также намерена требовать освобождения Георгий Гуинашвили без каких-либо условий, а также проведения повторной экспертизы по делу Давида Башарули.



Одним из главных вопросов на встрече будет уничтожение оккупантами оставленных грузинами домов в Эредви.















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