Посмеет ли Гергиев еще раз приехать в Грузию?

04.10.2017 16:39



Гергиев, выступая перед жителями Цхинвали, сознательно повторял российскую пропаганду о "тысячах убиенных мирных жителей Цхинвали" уже тогда, когда было всемирно известно, что это ложь российской пропаганды.



Ранее этим летом всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили выразила свой протест Гергиеву и наотрез отказалась выступать вместе с ним на одной сцене.



«Я никогда не буду играть с Валерием Гергиевым не только потому, что он – друг Путина. Дружба – это нечто, в чем нет ограничений. Человек дружит с тем, с кем хочет. Валерий Гергиев для меня неприемлем потому, что пропагандирует политику Путина».



На фото: концерт Гергиева в оккупированном Цхинвали на фоне концлагеря пленных грузин.



Распространяется информация, что в Грузию планирует приехать скандально известный путинский дирижер Валерий Гергиев. Это художественный руководитель Мариинского театра, получивший известность своим концертом в оккупированном Цхинвали в августе 2008, когда в каких то сотне метрах от места проведения концерта в концлагере томились захваченные в плен грузинские мирные жители.Гергиев, выступая перед жителями Цхинвали, сознательно повторял российскую пропаганду о "тысячах убиенных мирных жителей Цхинвали" уже тогда, когда было всемирно известно, что это ложь российской пропаганды.Ранее этим летом всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили выразила свой протест Гергиеву и наотрез отказалась выступать вместе с ним на одной сцене.«Я никогда не буду играть с Валерием Гергиевым не только потому, что он – друг Путина. Дружба – это нечто, в чем нет ограничений. Человек дружит с тем, с кем хочет. Валерий Гергиев для меня неприемлем потому, что пропагандирует политику Путина».На фото: концерт Гергиева в оккупированном Цхинвали на фоне концлагеря пленных грузин.











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