Делегация Республики Сербская нарушила закон Грузии «Об оккупированных территориях»

05.10.2017 21:08 Делегация Республики Сербская, входящая в Федерацию Боснии и Герцеговины, нарушила закон Грузии "Об оккупированных территориях".



По информации грузинской редакции "Голоса Америки", в оккупированном Сухуми с трехдневным визитом находились мэры городов Биелина и Зворник, а также члены торгово-промышленной палаты, и бизнесмены под руководством заместителя министра торговли и туризма Республики Сербская Душанки Тегелтия. Вчера делегацию боснийских сербов принял "президент" Рауль Хаджимба, и выразил желание об "углублении политических и экономических отношений" между Сухуми и Баня-Лукой.



"Надеюсь, что эти отношения, которым сейчас закладывается основание, скоро будут больше развиваться, мы найдем общий язык, и мы будем сотрудничать на благо наших стран во многих направлениях. Когда по той или иной причине крупные государства распадались, создавались новые государства. Ваша и наша история очень похожа. Я не сомневаюсь, что у нас хорошее будущее"- заявил Рауль Хаджимба.



"Республика Сербская была создана в результате распада Социалистической Республики Югославии (1991) и кровопролитной боснийской войны (1992-1995). По договору от 14 декабря 1995 года, известного под названием Дейтонского соглашения, это самопровозглашенное государственное образование является частью Боснии-Герцеговины.



Следует отметить, что с 2010 года Республикой Сербская управляет националист, русофил, и активный союзник президента России Путина на Балканском полуострове, Мирослав Додик. Додик категорически против интеграции Боснии-Герцеговины в НАТО, не признает независимости Косово, аннексированный Крым считает частью России, и хочет открыть в Республике Сербской российскую военную базу. В конце 2015 года он принял в Баня-Луке тогдашнего "министра иностранных дел" абхазских сепаратистов Вячеслава Чирикба"- говорится в материале грузинской редакции "Голоса Америки".





«Голос Америки»











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