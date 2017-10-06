Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект по Донбассу

06.10.2017 16:39 Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях«. Документ в первом чтении поддержали 233 народных депутата.



Перед голосованием председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что из законопроекта исключено упоминание о минских соглашениях.



В преамбуле законопроекта указывают, что Россия инициировала, организовала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию части ее территории. Вооруженные силы РФ, поддерживаемые ими военные формирования и оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей грубо нарушают достигнутые международные договоренности.



В документе определены также территории в Донецкой и Луганской областях, которые Украина признает временно оккупированными, — сухопутная территория и внутренние воды в пределах отдельных районов и населенных пунктов, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль России. Оккупированными также признаются внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающие к оккупированной сухопутной территории, а также воздушное пространство на ней.



Граница временно оккупированных территорий Донбасса будет определять Министерство обороны Украины по представлению Генерального штаба ВСУ.



Согласно документу, за физическими лицами, вне зависимости от обретения ими статуса внутренне перемещенных лиц или иного специального правового статуса, за юрлицами сохраняется право собственности и другие и другие права на имущество, в том числе на недвижимость на временно оккупированной территории. Аналогичная ситуация прописана и относительно прав собственности государства, территориальных громад населенных пунктов, госорганов, органов местного самоуправления на временно оккупированной территории Донбасса.



Предлагается определить также особенности введения военного положения в ответ на российскую агрессию.



«Государство Украина не несет ответственность за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», — говорится в законопроекте.



Напомним, во время рассмотрения законопроектов по Донбассу 5 октября депутаты фракции «Самопомич» устроили потасовку в ВР, чем сорвали работу парламента.















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