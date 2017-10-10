Российский Су-24 потерпел аварию при взлете в Сирии, экипаж погиб

10.10.2017 12:34 Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, экипаж погиб, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на Минобороны РФ.



“Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб”, - цитирует РИА Новости российское Минобороны.



Причиной случившегося могла стать техническая неисправность, сообщило министерство.



"Рейтер"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

