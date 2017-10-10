Останки расстрелянного абхазами мэра Сухуми доставлены с оккупированной территории

10.10.2017 21:28 Останки бывшего мэра города Сухуми, Национального героя Грузии Гурама Габескирия, расстрелянного абхазами в 1993 году, найдены и идентифицированы. Об этом сообщает его сын Владимир Габескирия.



"Детали буду знать завтра. Тело (останки -ред.) переправлено",- заявил Габескирия.



Напомним, что 27 сентября 2017 года Гураму Габескирия было присвоено президентом Грузии звание Национального героя Грузии.



27 сентября 1993 года Гурам Габескирия вместе с рядом членов и сотрудников Совмина Абхазии, в том числе с Жиули Шартава, был захвачен сепаратистами в здании правительства Абхазии и затем расстрелян. По имеющемуся свидетельству, боевики принуждали пленных встать на колени, на что Габискирия ответил: «Никогда в жизни!»















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