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Останки расстрелянного абхазами мэра Сухуми доставлены с оккупированной территории


10.10.2017   21:28
Останки бывшего мэра города Сухуми, Национального героя Грузии Гурама Габескирия, расстрелянного абхазами в 1993 году, найдены и идентифицированы. Об этом сообщает его сын Владимир Габескирия.

"Детали буду знать завтра. Тело (останки -ред.) переправлено",- заявил Габескирия.

Напомним, что 27 сентября 2017 года Гураму Габескирия было присвоено президентом Грузии звание Национального героя Грузии.

27 сентября 1993 года Гурам Габескирия вместе с рядом членов и сотрудников Совмина Абхазии, в том числе с Жиули Шартава, был захвачен сепаратистами в здании правительства Абхазии и затем расстрелян. По имеющемуся свидетельству, боевики принуждали пленных встать на колени, на что Габискирия ответил: «Никогда в жизни!»






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