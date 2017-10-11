Останки Мамии Аласания и Гурама Габескирия идентифицированы и перевезены

11.10.2017 13:29 Согласно информации министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев, останки Мамии Аласания и Гурама Габескирия идентифицировали и перевезены.



Полковник безопасности Грузии, начальник отдела Комитета государственной безопасности бывшей Автономной области Южная Осетия в 1986-1988 годы, Мамия Аласания, и мэр Сухуми, полковник Гурам Габескирия, вместе с главой правительства А/Р Абхазия Жиули Шартава попали в окружение, и были расстреляны без суда и следствия 27 сентября 1993 года, в день падения Сухуми. Местонахождение их могил до сих пор было неизвестно.



По информации Субари, кроме останков Аласания и Габескирия, перевезли также останки Аршавела Шенгелия, Вахтанга Гегелашвили, Арчила Папуашвили, Бадри Беруашвили, Гочи Мачаидзе, Александра Парцвания, Гочи Татришвили, Геннадия Липартелиани, и Теймураза Джорбенадзе, в целом 25 человек.



На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что в результате войны 1992-1993 года, и 2008 года более 2 400 человек пропали без вести, и многие семьи ждут известия о своих дорогих людях, о месте нахождения которых им ничего не известно.



По мнению главы правительства, очень важно, что с 2010 года по сегодняшний день с помощью Международного комитета Красного Креста более 110 семей узнали о судьбе, и местонахождении пропавших членов семьи и близких, а сегодня к их числу добавились еще 25 семей.



"Сотни семей более 20 лет ищут дорогих для них людей, членов семьи. Должен попросить, и призвать всех, у кого есть какая-либо информация, передать ее Международному комитету Красного Креста в офис в Тбилиси, по улице Мосашвили №24. Это организация, у которой есть полное право соблюдать конфиденциальность поставленной информации, и источника. Поэтому весьма важной является информация о любом пропавшем человеке, будь то абхаз, осетин, или грузин. В случае существования информация о любом пропавшем гражданине Грузии, просим передать ее этой организации"- заявил премьер-министр Грузии, и поблагодарил Международный Красный Крест за важнейшую работу, осуществленную в Грузии.

















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