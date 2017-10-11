25 перевезенных из Абхазии лиц будут похоронены с военными почестями на Дигомском братском кладбище 17 октября

11.10.2017 19:22 17 октября 25 перевезенных из Абхазии лиц будут похоронены с военными почестями на Дигомском братском кладбище 17 октября.



Как сообщили в министерстве по делам беженцев, до погребения пройдет гражданская панихида.



16 октября тела 25 лиц будут доставлены из Бюро экспертизы имени Самхараули в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где в 18:00 начнется гражданская панихида. Гражданская панихида продлится во вторник, 17 октября, с 12:00, а в 14:00 тела погибших вынесут из собора Пресвятой Троицы и похоронят на Дигомском братском кладбище.















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