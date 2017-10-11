Сын Гурама Габискирия: Я счастлив, что смогу пойти на могилу отца и зажечь свечу

11.10.2017 20:10 Сегодня стало известно, что удалось идентифицировать 25 без вести пропавших человек, и останки уже перевезли на территорию, контролируемую грузинской стороной. "Первый канал" говорил с членами семьи погибших.



Дочь заместителя председателя Совета министров Абхазии, Вахтанга Гегелашвили, Екатерина Ивечиани говорит, что в течение определенного периода после падения Сухуми она получала известия об отце, что он жив, и в течение многих лет не теряла надежду. А два года назад Красный Крест обещал перевезти его останки.



Зять Вахтанга Гегелашвили, Игорь Ивечиани говорит, что в кадрах войны в Абхазии хорошо виден его тесть, когда он снимает белую рубашку, и этим жестом просит прекращения огня, но в ответ получает агрессию.



"Он первый спустился вниз с белой сорочкой в руках, чтобы прекратили огонь, потом, когда здание уже полыхало, вывели и остальных. Есть кадры того, как пытали ребят, но остальной информации у нас не было"- заявил Игорь Ивечиани.



Сын тогдашнего мэра Сухуми, Гурама Габискирия, Владимир Габискирия говорит, что несколько дней назад узнал о том, что останки перевезли, и эта информация обрадовала его.



"Как будто обновилась беда, большая боль моей семьи 24-летней давности, но можно сказать также, что сегодня эта боль превратилась в радость. Я счастлив, что смогу пойти на могилу отца, и зажечь свечу. Элементарно, пойти на могилу в светлый праздник Воскресения" - говорит Владимир Габискирия.



На встрече с министром находились родственники Мамии Аласания. Ираклий Аласания сегодня ночью возвращается из Франции в Грузию.



По заявлению родственников, у них пока нет информации в связи с организационными вопросами, например, когда состоится гражданская панихида. По их же словам, они ждут возвращения Ираклия Аласания в Грузию.



Останки 25 человек, пропавших без вести в войне Абхазии, были опознаны, и перевезены на контролируемую Грузией территорию.















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