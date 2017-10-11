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Цихелашвили: Процесс идентификации и перевозки погибших является очень позитивным примером грузино-абхазского сотрудничества
11.10.2017 20:52
Процесс идентификации и перевозки погибших, который проходит с 2010 года при помощи Международного
комитета Красного Креста, является очень позитивным примером грузино-абхазского сотрудничества, - об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства
Кетеван Цихелашвили.
По ее словам, перезахоронение погибших бойцов имеет особое значение для каждого грузина.
«Перезахоронение наших прославленных бойцов имеет для каждого из нас особое значение, в первую очередь, для их семей и близких. С сегодняшнего дня каждый из нас сможет почтить память Гурама Габескирия, Мамии Аласания, Арика Шенгелия, Вахтанга Гегелашвили и других, кто входит в число идентифицированных 25 лиц.
Процесс поиска пропавших в ходе боевых действий, идентификации и перевозки погибших, который проходит с 2010 года при помощи Международного комитета Красного Креста, является очень позитивным примером грузино-абхазского сотрудничества и имеет большую гуманитарную нагрузку. В рамках этого процесса уже идентифицировано и перезахоронено более ста останков.
Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом процессе и вносит свой вклад», - заявила Кетеван Цихелашвили.
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