На женевских переговорах обсудили вопрос принуждения грузин в Гали к регистрации иностранцами

11.10.2017 20:59 В первый день 41-го раунда женевских международных переговоров состоялись двухсторонние консультации с сопредседателями и модераторами со стороны Евросоюза, ООН и ОБСЕ, а также представителями Соединенных Штатов Америки. Главной темой обсуждения было продолжение этнической чистки в оккупированных регионах.



По информации Министерства иностранных дел, в данном контексте представители Грузии остро поставили вопрос событий, развитых в селе Ередви, когда в рамках инвестиционной программы России массово снесли жилые дома грузинского населения, ставших беженцами.



Предметом особого рассмотрения было также тяжелое социальное и гуманитарное положение грузин, проживающих в Гальском районе, когда их принуждают зарегистрироваться иностранцами, и грубо ущемляют их фундаментальные права, в том числе на собственность, свободное передвижение, получение образования на родном языке, и здравоохранение.



"Отметили, что вышеупомянутые незаконные действия могут вызвать вытеснение оставшихся грузин из Абхазии, и Цхинвальского региона.



В данном контексте особый акцент был сделан на необходимости создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях, и доступа на местах международных институтов защиты прав человека.



Кроме того, 11 октября детально были рассмотрены вопросы, предусмотренные повесткой дня рабочих групп безопасности и гуманитарного положения"- сказано в заявлении МИД.

















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