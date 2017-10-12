Заявление МИД в связи с 41-м раундом женевских международных переговоров

12.10.2017 20:06 10-11 октября 2017 года состоялся 41-й раунд женевских международных переговоров, в рамках которого главным предметом рассмотрения являлись этническая чистка по отношению грузин, оставшихся в оккупированных регионах Грузии, и деструктивные действия России.



На переговорах грузинские участники пространно рассмотрели сложное положение, сложившееся в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности, прав человека, и в гуманитарном свете.



Представители Грузии остро поставили вопрос массового уничтожения в селе Эредви домов этнически грузинского населения, ставших беженцами, как целенаправленную попытку исчезновения грузинского следа, и продолжение этнической чистки в оккупированном цхинвальском регионе. Они призвали сопредседателей посетить уничтоженные грузинские села цхинвальского региона, и дать должную оценку этому незаконному процессу.



Одной из острых тем в повестке дня была также этническая дискриминация в Гальском районе. Был рассмотрен вопрос регистрации коренного грузинского населения иностранцами, принуждение к изменению грузинских фамилий и этнической идентичности, и пренебрежение их фундаментальными правами. Сделали акцент на запрещение получения образования на родном языке в грузинских школах Гали и Ахалгори. Грузинские участники оценили как поощрение насилия на этнической почве решение оккупационного режима в связи с отказом в аресте убийцы Гиги Отхозория. Сопредседатели и представители США подчеркнули необходимость ареста преступника.



Все три сопредседателя, и участники из Грузии и США подчеркнули необходимость решения проблемы свободного передвижения, и доступа населения к собственным земельным участкам. Разговор коснулся тяжелых гуманитарных результатов закрытия т.н. пунктов перехода на линии оккупации, а также установления ограждений, и разных искусственных барьеров, что со своей стороны вызывает дестабилизацию обстановки на месте. Остро была поставлена проблема незаконных задержаний и похищений на линии оккупации.



Участники из Грузии вновь поставили вопрос осуществления фактической аннексии Россией оккупированных территорий Грузии. Примером этого процесса последнего времени назвали решение Кремля о создании в Сухуми специального российского таможенного пункта, который покроет всю территорию региона Абхазии.



Особое внимание уделили невыполнению Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подчеркнули активизацию процесса милитаризации и военных учений в обоих оккупированных регионах.



Участники из Грузии в данном контексте подчеркнули необходимость взятия, и выполнения Россией обязательства о неприменении силы, и необходимость создания международных механизмов безопасности для обеспечения этого на оккупированных территориях. Несмотря на конструктивный подход Грузии в связи с проектом заявления участников женевских международных переговоров, Россия по-прежнему отказывается от рассмотрения создания международных механизмов безопасности, чем Москва игнорирует обязательства, взятые пятым пунктом соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Сопредседатели, и участники из Грузии и США акцентировали необходимость предметного рассмотрения вопроса безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона. Представители России, и ее оккупационных режимом вновь попытались политизировать данную гуманитарную проблему, и в ходе обсуждения вопроса покинули комнату переговоров.



Одним из актуальных вопросов переговоров были также вызовы, существующие в сфере охраны окружающей среды, в частности, вред, причиненный азиатским клещом пострадавшему от конфликта населению. Была достигнута договоренность о продолжении совместной работы с целью оперативного и действенного реагирования на экологические проблемы.



Очередной раунд переговоров состоится 12-13 декабря 2017 года.



В рамках женевских международных переговоров проводится встреча двух рабочих групп, где участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы рассматриваются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а во второй рабочей группе – положение с точки зрения прав человека, и в гуманитарном контексте в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также вопросы безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в собственные места проживания.



Переговоры проводятся по сопредседательству Евросоюза, ООН, и ОБСЕ, и с участием Грузии, Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. На встречах рабочей группы присутствуют также руководитель временной администрации бывшей автономной области т.н. Южной Осетии, и председатель парламента А/Р Абхазии, так же как и представители оккупационных режимов Цхинвали и Сухуми.















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