Лидеры Грузии обсудили российскую оккупацию и стратегические приоритеты страны

13.10.2017 13:48 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе 12 октября выступил на Конференции по вопросам обороны и безопасности Грузии в Батуми.



Лидеры страны обсудили ряд вопросов, в том числе те угрозы, которые создает Грузии российская оккупация, а также твердое решение Тбилиси продолжить европейскую и евроатлантическую интеграцию. Кроме того, они акцентировали внимание на усилении оборонных возможностей страны и необходимости поддержания тесных отношений с зарубежными партнерами в области безопасности.



Президент Маргвелашвили подчеркнул, что «разделение мира на сферы привилегированных интересов представляет угрозу не только для соседей России, но и в более глобальном масштабе». Он призвал к созданию единой стратегии, которая «даст четкие ответы на политику России в отношении ее соседей».



Президент Грузии также отметил, что действия России против Грузии не начинались в 2008 году, а осуществлялись с самого начала обретения независимости Грузией. «Эта тенденция продолжается и сегодня, когда Российская Федерация увеличивает вооружение на суверенной территории Грузии, а также нарушает права наших граждан, ограничивает их свободу передвижения, ограничивает их гуманитарные возможности», - сказал Маргвелашвили.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили затронул конкретные элементы российской оккупация и агрессивной политики, в том числе, назвал «поглощение оккупированных территорий в военным пространством, пространством безопасности, а также политическим, экономическим и социальным пространствами», а также продолжающуюся милитаризацию Абхазии и Цхинвальского региона; Изоляцию оккупированных территорий от остальной Грузии и этническую дискриминацию грузин.



Однако он подчеркнул, что, несмотря на эти «провокационные действия», Грузия в полной мере выполняет свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Премьер-министр также коснулся процесса Диалога по стратегической безопасности между Грузией и Европейским союзом, который начался недавно после того, как этого потребовала Грузия в декабре прошлого года. Квирикашвили сказал, что диалог касается таких направлений, как гибридные угрозы, радикализация и экстремизм, скоординированная борьба с организованной преступностью, энергетическая безопасность и другие.



Квирикашвили также подчеркнул роль Грузии, как транзитной страны, которая расположена на стратегическом маршруте между Азией и Европой.



Председатель парламента Ираклий Кобахидзе в своем выступлении отметил, что «интеграция Грузии в европейские и евроатлантические структуры является задачей конституционного значения».



Кобахидзе пообещал, что Парламент Грузии вновь будет поддерживать соответствующее бюджетное финансирование сферы обороны.



«Всем известен подход новой администрации США, в соответствии с которым, на оборону государство должно тратить не менее 2 процентов своего ВВП. Следует отметить, что Грузия уже обеспечивает соблюдение этого стандарт в сфере обороны», - заявил Кобахидзе.



Конференция по вопросам обороны и безопасности Грузии - это ежегодное международное мероприятие, посвященное вопросам глобальной и региональной безопасности. Она проводится с 2005 года с участием высокопоставленных официальных лиц и экспертов.



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