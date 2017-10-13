Деймон Уилсон: Оккупацией Россия создала проблемы самой себе

13.10.2017 14:03 Исполнительный вице-президент Атлантического Совета США Деймон Вилсон, участвующий в сегодняшней конференции по обороне и безопасности в Батуми, говорит, что Грузия является стабильной страной в регионе, являющейся опорой для Запада:



"Будущее Грузии в Западе, будущее Грузии является частью трансатлантического единства. Если сейчас мы обеспечим аспекты безопасности, в один день мы увидим Грузию членом альянса. Это тест. Если посмотреть на регион, что происходит в Иране - ядерное соглашение; Отношения между Турцией и США; ISIS и Сирия - это реальные проблемы. В Грузии в связи с безопасностью у нас нет реальных проблем, это стабильная страна в регионе. Альянс видит Грузию, как опору для создания ощущения стабильности. Несмотря на многие вызовы, существующие в регионе, с моей точки зрения, наше пребывание здесь делает все более значительным наши отношения с Грузией"- заявил Уилсон в беседе с журналистами.



Его также спросили, как должна урегулировать проблему оккупации Грузия. По мнению Уилсона, оккупацией территорий в Грузии и Украине Россия создала проблемы самой себе:



"Оккупация является проблемой не Грузии, или нашей проблемой, оккупацией Россия создала проблемы самой себе, когда разместила войска в т.н. Южной Осетии и Абхазии. А также в Донбассе и Крыме. Со временем появятся результаты решения России. Это произойдет нескоро, но Грузия должна быть готова, ей необходимы сильная экономика, демократические институты, и верховенство закона, и когда появится эта возможность, Грузия должна быть готова к примирению с абхазами и осетинами"- заявил он.



Среди выступающих на 11-й по счету конференции присутствуют командующий миссии "Твердой поддержки" НАТО, генерал Джон Николсон, заместитель Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, заместитель помощника секретаря обороны США Майкл Карпентер, исследователь Колумбийского университета Линкольн Митчелл, исполнительный вице-президент Атлантического Совета США Деймон Вилсон, заместители министров обороны стран-членов и партнеров НАТО, и др.



Партнерами конференции являются Королевский институт объединенных служб исследования безопасности Великобритании (RUSI), и Институт международных отношений Франции (IFRI). Спонсор конференции - французская компания "Талес"(Thales).

















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