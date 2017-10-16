В ходе визита в Италию президент Грузии обсудил усиление политики непризнания оккупированных территорий

16.10.2017 20:27 По заявлению начальника администрации президента Георгия Абашишвили, президенты Грузии и Италии, как на двухсторонней, так и расширенной встрече особое внимание заострили на необходимости углубления сотрудничества между двумя странами, включающего экономические, политические, культурные вопросы.



"Отметили потенциал, существующий между двумя странами в контексте развития отношений, которому требуется освоение.



Президент Италии отметил, что визит президента Грузии действительно является новым стимулом для углубления отношений между странами" - заявил Георгий Абашишвили, комментируя официальный визит президента в Италии.



По его заявлению, на встрече особое внимание уделили оккупированным регионам Грузии, отношениям Грузии с Евросоюзом и НАТО.



"Еще раз подчеркнули поддержку Италии с точки зрения политики непризнания оккупированных территорий, евроатлантической интеграции Грузии, и в то же время президент Грузии проинформировал президента Италии о т.н. учениях, текущих в оккупированной Абхазии, осуществляемых Россией, и заострил внимание на достаточно плачевные результаты российской ползучей оккупации"- заявил Георгий Абашишвили.



По его же словам, президент Италии еще раз подчеркнуто, и четко подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии, и выразил большую надежду углубления сотрудничества в будущем. Президент Георгий Маргвелашвили пригласил президента Италии в Грузию, и Серджо Маттарелла с удовольствием принял предложение.

















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