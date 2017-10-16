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Ираклий Аласания: Это 24-лентняя рана сегодня действительно затянулась, здесь все герои
16.10.2017 22:35
Я счастлив, что мой отец вместе с другими вернулся Тбилиси. Они ради любви к народу, стране остались в Сухуми, - об этом заявил журналистам бывший министр обороны Грузии Ираклий Аласания.
В кафедральном соборе Троицы в Тбилиси в эти минуты проходит гражданская панихида по 25 героям, погибшим за родину в войне в Абхазии. Среди погибших и отец Ираклия Аласания – Мамия Аласания. (Совет министров/ региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы).
Ираклий Аласания еще раз вспомнил героические деяния погибших лиц и поблагодарил тех, кто внес вклад в мероприятия по доставке в Тбилиси из Абхазии 25-ти грузинских героев.
«Это 24-лентняя рана сегодня действительно затянулась. Здесь все герои. Есть афганские ветераны, которые защищали Сухуми..., есть члены правительства, кто не оставил Сухуми и до конца остался его защитником. Я счастлив, что мой отец вместе с другими вернулся в Тбилиси. Они ради любви к народу, стране остались в Сухуми. Хочу поблагодарить Красный Крест, тех, кто сделал огромнейшее и сложнейшее дело. А так же духовную, гражданскую власти, общество, кто принял близко к сердцу и оценил их героизм. Я думаю, именно на примере таких людей должны расти будущие поколения», - заявил Ираклий Аласания.
По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии, завтра гражданская панихида начнется с 11:00. Завтра же в 15:00 доставленных из Абхазии погибших героев похоронят на Дигомском братском кладбище с военными почестями.
Личности 25-ти погибших лиц, доставленных из Абхазии, опубликованы Министерством по делам беженцев. Это:
1. Габескирия Гурам Николозович – Совет министров/мэр Сухуми;
2. Аласания Мамия Гиоргиевич – Совета министров/ региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;
3.Шенгелия Аршавел Филиппович – Совет министров/заместитель Жиули Шартава и член секретариата Совета министров;
4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович – Совет министров/заместитель главы Совета министров;
5. Папуашвили Гиви Арчилович – Сухумский железнодорожный вокзал/боец;
6. Беруашвили Бадри – Совет министров/Афганский батальон (заместитель);
7. Мачаидзе Гоча Иосифович – Совет министров/Афганский батальон;
8. Парцвания Александр Давыдович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;
9. Татришвили Гоча Гурамович – Совет министров/ Афганский батальон;
10. Липартелиани Геннадий Валикоевич – боец;
11. Джорбенадзе Мераб Карлович – Совет министров, Афганский батальон;
12. Квиникадзе Мераб Карлович – Совет министров/начальник подразделения личной охраны «Ипитер» (охрана Жиули Шартава);
13. Силагадзе Сережа Платонович – Сухуми/Новый район/боец;
14. Сопромадзе Бесик Мамиевич – Совет министров/Афганский батальон;
15. Гогичаишвили Давид Михайлович – Совет министров/Афганский батальон;
16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич – Совет министров/член охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер».
17. Парцвания Вахтанг Константинович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;
18. Гогилашвили Омар Отарович – Совет министров/ Афганский батальон;
19. Хахиашвили Нодар Владимирович – Совет министров/Афганский батальон;
20. Чучулашвили Нугзар Роландович – Своет министров/Афганский батальон;
21. Надирадзе Шалва Мерабович – боец;
22. Мирзашвили Коба Николозович – Совет министров/охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
23. Шартава Элгуджа Гивиевич – Совет министров/ охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
24. Шалвашвили Хвича Иосифович – Совет министров/ Афганский батальон;
25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная гражданка.
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