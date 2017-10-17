Останки погибших в Абхазии сегодня похоронят на Дигомском братском кладбище с военными почестями

17.10.2017 10:51 Останки погибших в Абхазии сегодня похоронят на Дигомском братском кладбище с военными почестями. Как сообщают в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии, гражданская панихида начнется сегодня с 11:00, а в 15:00 героев похоронят на Дигомском братском кладбище.



Личности 25-ти погибших лиц, доставленных из Абхазии, опубликованы Министерством по делам беженцев. Это:



1. Габескирия Гурам Николозович – Совет министров/мэр Сухуми;



2. Аласания Мамия Гиоргиевич – Совета министров/ региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;



3. Шенгелия Аршавел Филиппович – Совет министров/заместитель Жиули Шартава и член секретариата Совета министров;



4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович – Совет министров/заместитель главы Совета министров;



5. Папуашвили Гиви Арчилович – Сухумский железнодорожный вокзал/боец;



6. Беруашвили Бадри – Совет министров/Афганский батальон (заместитель);



7. Мачаидзе Гоча Иосифович – Совет министров/Афганский батальон;



8. Парцвания Александр Давыдович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;



9. Татришвили Гоча Гурамович – Совет министров/ Афганский батальон;



10. Липартелиани Геннадий Валикоевич – боец;



11. Джорбенадзе Мераб Карлович – Совет министров, Афганский батальон;



12. Квиникадзе Мераб Карлович – Совет министров/начальник подразделения личной охраны «Ипитер» (охрана Жиули Шартава);



13. Силагадзе Сережа Платонович – Сухуми/Новый район/боец;



14. Сопромадзе Бесик Мамиевич – Совет министров/Афганский батальон;



15. Гогичаишвили Давид Михайлович – Совет министров/Афганский батальон;



16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич – Совет министров/член охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер».



17. Парцвания Вахтанг Константинович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;



18. Гогилашвили Омар Отарович – Совет министров/ Афганский батальон;



19. Хахиашвили Нодар Владимирович – Совет министров/Афганский батальон;



20. Чучулашвили Нугзар Роландович – Своет министров/Афганский батальон;



21. Надирадзе Шалва Мерабович – боец;



22. Мирзашвили Коба Николозович – Совет министров/охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;



23. Шартава Элгуджа Гивиевич – Совет министров/ охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;



24. Шалвашвили Хвича Иосифович – Совет министров/ Афганский батальон;



25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная гражданка.















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