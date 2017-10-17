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Останки погибших в Абхазии сегодня похоронят на Дигомском братском кладбище с военными почестями


17.10.2017   10:51
Останки погибших в Абхазии сегодня похоронят на Дигомском братском кладбище с военными почестями. Как сообщают в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии, гражданская панихида начнется сегодня с 11:00, а в 15:00 героев похоронят на Дигомском братском кладбище.

Личности 25-ти погибших лиц, доставленных из Абхазии, опубликованы Министерством по делам беженцев. Это:

1. Габескирия Гурам Николозович – Совет министров/мэр Сухуми;

2. Аласания Мамия Гиоргиевич – Совета министров/ региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;

3. Шенгелия Аршавел Филиппович – Совет министров/заместитель Жиули Шартава и член секретариата Совета министров;

4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович – Совет министров/заместитель главы Совета министров;

5. Папуашвили Гиви Арчилович – Сухумский железнодорожный вокзал/боец;

6. Беруашвили Бадри – Совет министров/Афганский батальон (заместитель);

7. Мачаидзе Гоча Иосифович – Совет министров/Афганский батальон;

8. Парцвания Александр Давыдович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;

9. Татришвили Гоча Гурамович – Совет министров/ Афганский батальон;

10. Липартелиани Геннадий Валикоевич – боец;

11. Джорбенадзе Мераб Карлович – Совет министров, Афганский батальон;

12. Квиникадзе Мераб Карлович – Совет министров/начальник подразделения личной охраны «Ипитер» (охрана Жиули Шартава);

13. Силагадзе Сережа Платонович – Сухуми/Новый район/боец;

14. Сопромадзе Бесик Мамиевич – Совет министров/Афганский батальон;

15. Гогичаишвили Давид Михайлович – Совет министров/Афганский батальон;

16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич – Совет министров/член охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер».

17. Парцвания Вахтанг Константинович – Совет министров/ личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшбы;

18. Гогилашвили Омар Отарович – Совет министров/ Афганский батальон;

19. Хахиашвили Нодар Владимирович – Совет министров/Афганский батальон;

20. Чучулашвили Нугзар Роландович – Своет министров/Афганский батальон;

21. Надирадзе Шалва Мерабович – боец;

22. Мирзашвили Коба Николозович – Совет министров/охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;

23. Шартава Элгуджа Гивиевич – Совет министров/ охрана Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;

24. Шалвашвили Хвича Иосифович – Совет министров/ Афганский батальон;

25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная гражданка.






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