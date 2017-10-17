Абашидзе: Тбилиси ждет дальнейших шагов Москвы по мониторингу товарооборота

17.10.2017 17:31 Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе считает необоснованными заявления о нежелании Грузии выполнять соглашение 2011 года об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли; он заявил, что Тбилиси ждет дальнейших шагов Москвы для имплементации контракта.





Имплементация подписанного в 2011 году соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе является одной из тем обсуждения на встречах Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина в Праге. В октябре Карасин рассказал в интервью РИА Новости, что в Москве не видят желания Грузии выполнять соглашение. Карасин утверждает: в Тбилиси хотят, "чтобы Россия выполняла соглашение односторонне, а о собственных обязательствах не желают слышать в принципе".

"Мы обратили внимание на эти заявления и считаем их необоснованными. В данном случае мы имеем дело или с недопониманием, или с попыткой российской стороны уйти от выполнения указанного соглашения. Дело в том, что грузинская сторона еще весной 2016 года завершила работу над текстом контракта, который должен быть подписан с швейцарской компанией. Об этом мы проинформировали как швейцарскую сторону, которая оказывает нам помощь в реализации проекта, так и Москву. У швейцарцев к нам вопросов нет. А вот российская сторона не подтверждает свою готовность к подписанию аналогичного контракта, мотивируя это тем, что Тбилиси якобы не готов выполнить свои обязательства по соглашению 2011 года", — заявил Абашидзе РИА Новости.



По словам спецпредставителя, грузинская сторона не раз заявляла о своей готовности выполнить все обязательства в соответствии с указанным соглашением.



"Надеемся, что до нашей очередной встречи российская сторона окончательно определится по дате подписания контрактов, что наконец-то продвинет этот проект от подготовительного периода к этапу его реализации", — отметил Абашидзе, добавив, что его очередная встреча с Карасиным в Праге состоится, предположительно, в середине ноября в Праге.



Согласно двустороннему соглашению, мониторинг товарооборота должна провести швейцарская компания SGS. В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. Для этого Грузия и Россия собираются подписать контракты с компанией SGS, которая будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ. В Грузии неоднократно заявляли, что завершили все необходимые процедуры для начала выполнения договора и ждут того же от России.















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