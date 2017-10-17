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Милошевич: В результате трех конфликтов в Грузии без вести пропавшими считаются более 2 400 человек
17.10.2017 20:12
В результате трех конфликтов, происшедших в Грузии, без вести пропавшими считаются более 2 400 человек – заявила журналистам глава делегации Международного комитета Красного Креста Билана Милошевич после похорон в Грузии 25 героев, погибших в ходе войны Абхазии.
Милошевич призвала общество, если у кого-нибудь есть какая-либо информация о пропавших людях, передать ее Международному комитету Красного Креста.
"Международный комитет Красного Креста до сегодняшнего дня включен в процесс поиска без вести пропавших людей. Это как процесс эксгумации, так и идентификации. Мы продолжаем работать с данной точки зрения. До сил пор удалось разыскать 325 останков, из которых 126 были идентифицированы. Следует помнить, что более чем 2 400 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после трех конфликтов, и поэтому я призываю всех, передать Международному комитету Красного Креста любую информацию, которая поможет семьям, и нам в поиске людей"- заявила Билана Милошевич.
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