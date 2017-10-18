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Пребывание Медоева в Италии следует рассматривать как визит частного лица - МИД Грузии
18.10.2017 19:22
Пребывание в Италии т.н. министра иностранных дел следует рассматривать, как визит частного лица, у которого нет легитимации, - об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
В ведомстве расценивают визит в Италию «министра иностранных дел» т.н. т.н. Южной Осетии (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии) Дмитрия Медоева как продолжение незаконных действий со стороны России, которые ставят целью легитимацию оккупационного режима в какой-либо форме. В МИДе поясняют, что Италия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
«Италия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны и политику непризнания оккупированных территорий Грузии.
Властями Италии по этому поводу сделан ряд официальных заявлений. Поддержка политики непризнания с их стороны очевидна как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Что касается пребывания в Италии представителя цхинвальского оккупационного режима, т.н. министра иностранных дел, этот факт следует рассматривать как личный визит частного лица, у которого нет никакой легитимации.
Это продолжение незаконных попыток России с целью легитимации оккупационного режима в какой-либо форме», - заявляют в Министерстве иностранных дел.
«Министр иностранных дел» де-факто т.н. Южной Осетии находится с «визитом» в Италии. Как заявил «министр иностранных дел» оккупированной т.н. Южной Осетии Дмитрий Медоев в ходе «рабочего визита» в Италию, «т.н. Южная Осетия планирует расширение международных контактов».
По его словам, этот «визит» осуществлен по приглашению президента Торгово-промышленной палаты итальянской провинции Пезаро-э-Урбино Альберто Друди.
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