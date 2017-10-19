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Грузинские военные не пострадали при теракте на юге Афганистана
19.10.2017 12:07
Грузинские военные, участвующие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане, не пострадали в результате взрыва, прогремевшего в провинции Кандагар, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе Минобороны страны.
Вечером 18 октября около 40 военных погибли в результате нападения террористов на базу в районе Майванд в провинции Кандагар. Два смертника взорвали бомбы, заложенные в военные внедорожники, находящиеся на вооружении афганских силовых структур.
«У нас все спокойно. Наши военные находятся далеко от места, где произошло нападение», — сказал сотрудник пресс-службы Минобороны Грузии.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.
Грузинские военные, преимущественно, расположены в Кабуле, на авиационной базе Баграма и городе Мазари-Шариф.
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