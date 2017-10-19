ТПП Грузии запросит у итальянских коллег информацию о встрече с представителями цхинвальского режима

19.10.2017 12:55 Торгово-промышленная палата Грузии комментирует информацию, распространенную информационными агентствами, работающими в оккупированном Цхинвальском регионе, в которых говорится, что т.н. министр иностранных дел де-факто т.н. Южной Осетии Дмитрий Медоев встретился с президентом торгово-промышленной палаты итальянской провинции Пезаро-э-Урбино, Альберто Други.



ТПП Грузии заявляет, что официальный Рим твердо поддерживает территориальную целостность Грузии, «поэтому данная встреча, если она реально состоялась, не может носить официальный характер».



«У нас оформлен меморандум о взаимном сотрудничестве с Объединением торговых палат Италии (UnionCamere), где подчеркивается, что на территории Грузии они сотрудничают (признанной международным содружеством) только с Торгово-промышленной палатой Грузии.



Исходя из данной ситуации, Торгово-промышленная палата Грузии передаст Объединению торговых палат Италии (UnionCamere) информацию в связи с происшедшим, и запросит у них реальную информацию о вышеупомянутой встрече»,- говорится в заявлении ТПП Грузии.



















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