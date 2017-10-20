Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители США и ЕС в ОБСЕ осудили действия России в оккупированных регионах Грузии


20.10.2017   20:39
На заседании Постоянного совета ОБСЕ представители США и Евросоюза (ЕС) осудили действия России в оккупированных регионах Грузии.

Как сообщили в МИДе Грузии, на заседании Постоянного совета ОБСЕ, по инициативе ЕС был обсужден ход Женевских международных дискуссий.

На заседании заявление сделал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ, посол Константин Залдастанишвили, который предоставил Постоянному совету ОБСЕ детальную информацию о 41-м раунде Женевских международный дискуссий, который состоялся 10-11 октября.

Грузинский посол, в своем заявлении, обстоятельно рассказал о сложной обстановке в оккупированных регионах Грузии в плане безопасности, обороны и гуманитарной точки зрения.

По их же информации, на заседании заявления сделали представители США и ЕС. К заявлению от имени ЕС также присоединились: бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия, Украина и Молдова.

В частности, представитель ЕС призвал РФ к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и подчеркнул необходимость вхождения наблюдательной миссии ЕС в Абхазский и Цхинвальский регионы.

В свою очередь представитель США призвал стороны к продолжению конструктивных переговоров для достижения соглашения по поводу совместного заявления о неприменении силы.

Вместе с тем США призвали РФ, как сторону конфликта, к выполнению взятых на себя обязательств как в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, так и по части международного права.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ртвели-2017 был беспрецедентно успешным - Минсельхоз
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении встретился с главой МИД Польши
Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб.
Командир кадыровского полка "Север" сбежал и скрывается от власти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна