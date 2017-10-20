Представители США и ЕС в ОБСЕ осудили действия России в оккупированных регионах Грузии

20.10.2017 20:39 На заседании Постоянного совета ОБСЕ представители США и Евросоюза (ЕС) осудили действия России в оккупированных регионах Грузии.



Как сообщили в МИДе Грузии, на заседании Постоянного совета ОБСЕ, по инициативе ЕС был обсужден ход Женевских международных дискуссий.



На заседании заявление сделал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ, посол Константин Залдастанишвили, который предоставил Постоянному совету ОБСЕ детальную информацию о 41-м раунде Женевских международный дискуссий, который состоялся 10-11 октября.



Грузинский посол, в своем заявлении, обстоятельно рассказал о сложной обстановке в оккупированных регионах Грузии в плане безопасности, обороны и гуманитарной точки зрения.



По их же информации, на заседании заявления сделали представители США и ЕС. К заявлению от имени ЕС также присоединились: бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия, Украина и Молдова.



В частности, представитель ЕС призвал РФ к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и подчеркнул необходимость вхождения наблюдательной миссии ЕС в Абхазский и Цхинвальский регионы.



В свою очередь представитель США призвал стороны к продолжению конструктивных переговоров для достижения соглашения по поводу совместного заявления о неприменении силы.



Вместе с тем США призвали РФ, как сторону конфликта, к выполнению взятых на себя обязательств как в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, так и по части международного права.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

