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Представители США и ЕС в ОБСЕ осудили действия России в оккупированных регионах Грузии
20.10.2017 20:39
На заседании Постоянного совета ОБСЕ представители США и Евросоюза (ЕС) осудили действия России в оккупированных регионах Грузии.
Как сообщили в МИДе Грузии, на заседании Постоянного совета ОБСЕ, по инициативе ЕС был обсужден ход Женевских международных дискуссий.
На заседании заявление сделал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ, посол Константин Залдастанишвили, который предоставил Постоянному совету ОБСЕ детальную информацию о 41-м раунде Женевских международный дискуссий, который состоялся 10-11 октября.
Грузинский посол, в своем заявлении, обстоятельно рассказал о сложной обстановке в оккупированных регионах Грузии в плане безопасности, обороны и гуманитарной точки зрения.
По их же информации, на заседании заявления сделали представители США и ЕС. К заявлению от имени ЕС также присоединились: бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия, Украина и Молдова.
В частности, представитель ЕС призвал РФ к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и подчеркнул необходимость вхождения наблюдательной миссии ЕС в Абхазский и Цхинвальский регионы.
В свою очередь представитель США призвал стороны к продолжению конструктивных переговоров для достижения соглашения по поводу совместного заявления о неприменении силы.
Вместе с тем США призвали РФ, как сторону конфликта, к выполнению взятых на себя обязательств как в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, так и по части международного права.
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