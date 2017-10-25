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Иракские курды готовы заморозить результаты референдума


25.10.2017   12:51
Правительство Иракского Курдистана заявило о готовности заморозить результаты референдума о независимости. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.

Правительство призвало действовать ответственно, чтобы прекратить дальнейшее насилие и столкновения между силами Ирака и Пешмерги. Речь идет о конфронтации, начавшейся 16 октября 2017 года.

В заявлении отмечается, что боевые действия приведут страну к беспорядку и хаосу, которые затронут все аспекты жизни. Правительство Иракского Курдистана для выполнения своих обязанностей перед народом предложило немедленно прекратить огонь, заморозить результаты референдума и начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральными властями Ирака.






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