Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никакого официального «цхинвальского представительства» в Барселоне нет и не может быть - вице-консул


26.10.2017   14:20
Вице-консул Грузии в Барселоне Лика Ахалбедашвили заявляет, что была перепроверена информацию цхинвальского режима об открытии представительства в Барселоне. По ее словам, эти "представители" не имели никаких контактов с официальными государственными ведомствами, соответственно, этот офис не имеет никакого отношения к дипломатическому представительству.

"Ясно, что это не был официальный визит, как они сами пытаются представить. Сами же говорят, что встречались с соотечественниками осетинской национальности. Никакое т.н. цхинвальское представительство, которое будет иметь какую-либо связь с дипломатическим представительством, не может быть открыто, так как Королевство Испании не признает оккупационные режимы Цхинвали и Сухуми, и считает эти два региона неотъемлемыми частями Грузии", - заявляет Ахалбедашвили.

Об открытии "представительства" в Барселоне сообщило российское пропагандистское СМИ "Спутник-т.н. Южная Осетия". В сообщении отмечается, что целью открытия представительства является культурное и гуманитарное сотрудничество между сторонами.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия планирует увеличить экспорт киви в Японию
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
Всемирный банк увеличил прогноз экономического роста Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
В Абхазии началась новая этническая чистка
Что ожидает жителей Гали?
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава парламента раскритиковал протекционизм и раздутые штаты чиновников в Дагестане
Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Министр транспорта Армении потребовал устранить упущения в строительстве дороги Север-Юг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна