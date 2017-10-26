Никакого официального «цхинвальского представительства» в Барселоне нет и не может быть - вице-консул

26.10.2017 14:20 Вице-консул Грузии в Барселоне Лика Ахалбедашвили заявляет, что была перепроверена информацию цхинвальского режима об открытии представительства в Барселоне. По ее словам, эти "представители" не имели никаких контактов с официальными государственными ведомствами, соответственно, этот офис не имеет никакого отношения к дипломатическому представительству.



"Ясно, что это не был официальный визит, как они сами пытаются представить. Сами же говорят, что встречались с соотечественниками осетинской национальности. Никакое т.н. цхинвальское представительство, которое будет иметь какую-либо связь с дипломатическим представительством, не может быть открыто, так как Королевство Испании не признает оккупационные режимы Цхинвали и Сухуми, и считает эти два региона неотъемлемыми частями Грузии", - заявляет Ахалбедашвили.



Об открытии "представительства" в Барселоне сообщило российское пропагандистское СМИ "Спутник-т.н. Южная Осетия". В сообщении отмечается, что целью открытия представительства является культурное и гуманитарное сотрудничество между сторонами.

















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