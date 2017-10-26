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МИД Испании не признает права Цхинвали на открытие представительства в Барселоне


26.10.2017   23:37
Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании не признает права оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии (т.н. Южной Осетии) на открытие в Барселоне представительства своего "МИД". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства пиренейского королевства.

В документе отмечается, что "в свете новостей, опубликованных в различных СМИ", МИД хотел бы подчеркнуть, что Испания "считает Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии". Как отмечается в тексте, республика "не признается практически никаким государством ООН".

«Испания, как и остальные государства-члены Европейского союза, считает Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии. Южная Осетия не признается практически ни одним государством-членом Организации Объединенных Наций. Это, в конечном счете, де-факто юридическое лицо, которое согласно международному праву не имеет так называемого права на юридическую деятельность в любой стране Европейского союза или почти в любом из государств, входящих в состав Международного сообщества. Испания вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах».

25 октября представитель марионеточного режима Цхинвальских сепаратистов Дмитрий Медоев заявил, что республика открыла представительство в Барселоне для развития связей в области культуры и науки, а также с расчетом на реализацию совместных бизнес-проектов.






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